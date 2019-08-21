Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Обезьяна показала добычу своим сородичам, после чего ощипала птицу и съела.

Белоплечий капуцин поймал и съел воробья в Новосибирском зоопарке. Видео с охотником опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале на видеохостинге YouTube.

В ролике видно, как обезьяна ловит птицу и пробегается с ней по всему вольеру, чтобы показать сородичам. После этого она ощипала воробья и съела его, чем шокировала посетителей зоопарка и зрителей видеоролика.

«Конец воробушку, похоже…» – прокомментировала ситуацию одна из подписчиц Анны.

Отметим, что белоплечие капуцины чаще всего обитают в тропических и субтропических дождевых лесах а их привычным рационом являются фрукты, насекомые, мелкие позвоночные и птицы.

Напомним, 24 августа 2019 года в сети появилось видео, на котором дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке.