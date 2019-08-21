3 балла
+25
65.97 73.4
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в Омске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

сегодня 15:28 Общество 0 Коммент.

Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

сегодня 15:06 Авто 0 Коммент.

Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

сегодня 14:36 Культура 0 Коммент.

В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

сегодня 13:21 Бизнес 0 Коммент.

Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет

сегодня 12:17 Общество 1 Коммент.

Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентября

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных команд

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Жильцам аварийного дома в Оби снимут квартиры за счёт бюджета

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:07 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Весна вновь пришла на Телецкое озеро

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Путь до «Родников» и пробки сократят дорожники Новосибирска

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

27.08.2019 07:56

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Обезьяна показала добычу своим сородичам, после чего ощипала птицу и съела. 

Белоплечий капуцин поймал и съел воробья в Новосибирском зоопарке. Видео с охотником опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале на видеохостинге YouTube.

 

В ролике видно, как обезьяна ловит птицу и пробегается с ней по всему вольеру, чтобы показать сородичам. После этого она ощипала воробья и съела его, чем шокировала посетителей зоопарка и зрителей видеоролика.

«Конец воробушку, похоже…» – прокомментировала ситуацию одна из подписчиц Анны.

Отметим, что белоплечие капуцины чаще всего обитают в тропических и субтропических дождевых лесах а их привычным рационом являются фрукты, насекомые, мелкие позвоночные и птицы.

Напомним, 24 августа 2019 года в сети появилось видео, на котором дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке.

Дарья Мелехова

Теги: охота животные птицы Новосибирский зоопарк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в Омске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

сегодня 15:28 Общество 0 Коммент.

Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

сегодня 15:06 Авто 0 Коммент.

Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

сегодня 14:36 Культура 0 Коммент.

В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

сегодня 13:21 Бизнес 0 Коммент.

Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет

сегодня 12:17 Общество 1 Коммент.

Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентября

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных команд

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Жильцам аварийного дома в Оби снимут квартиры за счёт бюджета

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:07 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Весна вновь пришла на Телецкое озеро

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Путь до «Родников» и пробки сократят дорожники Новосибирска

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее

Новости по теме

Юлька с пулькой: кошка смогла родить котят после ранения из травматического пистолета сегодня 10:01 Лабрадор помог выявить рак у сотен людей вчера 16:07

Популярное

Image

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосиби...

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

Image

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...