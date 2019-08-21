Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

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Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
27.08.2019 07:56
Фото с сайта Новосибирского зоопарка
Обезьяна показала добычу своим сородичам, после чего ощипала птицу и съела.
Белоплечий капуцин поймал и съел воробья в Новосибирском зоопарке. Видео с охотником опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале на видеохостинге YouTube.
В ролике видно, как обезьяна ловит птицу и пробегается с ней по всему вольеру, чтобы показать сородичам. После этого она ощипала воробья и съела его, чем шокировала посетителей зоопарка и зрителей видеоролика.
«Конец воробушку, похоже…» – прокомментировала ситуацию одна из подписчиц Анны.
Отметим, что белоплечие капуцины чаще всего обитают в тропических и субтропических дождевых лесах а их привычным рационом являются фрукты, насекомые, мелкие позвоночные и птицы.
Напомним, 24 августа 2019 года в сети появилось видео, на котором дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке.
Дарья Мелехова
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