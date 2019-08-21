Видео: люди на полном ходу выпали из автобуса в Красноярске

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Видео: люди на полном ходу выпали из автобуса в КрасноярскеРубрика: проиcшествия
26.08.2019 13:31
фото и видео «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»
Автобус резко двинулся с места, когда люди ещё выходили из транспорта; из открытых дверей начали падать пассажиры.
В Красноярске из автобуса под номером 63 выпали женщина с ребёнком и мужчина. Инцидент был запечатлён на видео, которое разместила группа «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
Транспортное средство подъехало к остановке «Автовокзал». Не дождавшись, пока все пассажиры покинут автобус, водитель начал движение. В этот момент из транспорта на полном ходу выпрыгнули люди, которые, не удержав равновесия, сильно ударились об асфальт.
Водитель никак на это не отреагировал и продолжил движение по маршруту. На помощь пострадавшим пришли стоявшие на остановке красноярцы.
Хотя многие пользователи сети соглашаются с тем, что во всём виноват водитель, некоторые попытались его оправдать и высказали мнение, что люди должны заранее готовиться к выходу из транспорта, а не выпрыгивать в последнюю секунду.
Напомним, 15 августа автобус порвал ухо подростку на переходе к парку в Новосибирске.
Никита Минин
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