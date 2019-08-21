Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамой

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске
Фотосессия, зарвавшийся водитель и обмелевшая Обь – итоги недели Сиб.фм
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамойРубрика: общество
26.08.2019 09:10
Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube
Новосибирский зоопарк отпраздновал день рождения; шум посетителей не помешал медвежатам устроить тихий час.
Новосибирский зоопарк отметил свой 72-й день рождения. Его постоянная посетительница Анна Новикова не смогла пропустить такое событие и тоже пришла на праздник. На своей странице на YouTube она выложила видео, на котором любимцы Новосибирска, белые медведи, решили устроить сон-час.
Выкрики из толпы людей, пришедших взглянуть на медвежат, не помешали Норди уснуть прямо на маме. Его сестра Шайна же ещё долго пристраивалась сбоку, чтобы не потревожить Герду.
Пользователи предположили, что это такая послеобеденная сиеста. Многие уже безошибочно отличают медвежат друг от друга и ласково называют их «Шайночка» и «Нордик».
Напомним, 24 августа появилось видео, на котором дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске
Фотосессия, зарвавшийся водитель и обмелевшая Обь – итоги недели Сиб.фм
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное