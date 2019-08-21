Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамой

Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube

Новосибирский зоопарк отпраздновал день рождения; шум посетителей не помешал медвежатам устроить тихий час.

Новосибирский зоопарк отметил свой 72-й день рождения. Его постоянная посетительница Анна Новикова не смогла пропустить такое событие и тоже пришла на праздник. На своей странице на YouTube она выложила видео, на котором любимцы Новосибирска, белые медведи, решили устроить сон-час.

Выкрики из толпы людей, пришедших взглянуть на медвежат, не помешали Норди уснуть прямо на маме. Его сестра Шайна же ещё долго пристраивалась сбоку, чтобы не потревожить Герду.

Пользователи предположили, что это такая послеобеденная сиеста. Многие уже безошибочно отличают медвежат друг от друга и ласково называют их «Шайночка» и «Нордик».

Напомним, 24 августа появилось видео, на котором дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке.