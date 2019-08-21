Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебре

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Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебреРубрика: проиcшествия
26.08.2019 09:54
фото Владислава Савченкова
ДТП произошло в Центральном районе города; пострадавшую госпитализировали.
В Центральном районе Новосибирска женщина за рулём автомобиля на полной скорости сбила девушку, переходившую дорогу по зебре. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. Инцидент произошёл вечером 25 августа.
«Водитель-женщина 1978 года рождения на автомобиле "Ниссан" следовала по улице Орджоникидзе со стороны Красного проспекта в сторону Советской. В пути следования она совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», – прокомментировал произошедшее Владислав Савченков.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
Напомним, 22 августа женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске.
Никита Минин
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