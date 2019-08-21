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Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебре

Рубрика: проиcшествия

26.08.2019 09:54

фото Владислава Савченкова

ДТП произошло в Центральном районе города; пострадавшую госпитализировали.

В Центральном районе Новосибирска женщина за рулём автомобиля на полной скорости сбила девушку, переходившую дорогу по зебре. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. Инцидент произошёл вечером 25 августа. 

«Водитель-женщина 1978 года рождения на автомобиле "Ниссан" следовала по улице Орджоникидзе со стороны Красного проспекта в сторону Советской. В пути следования она совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», – прокомментировал произошедшее Владислав Савченков.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Напомним, 22 августа женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебре

сегодня 09:54 Хроника 0 Коммент.

Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамой

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: последний день лета

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирские экстремалы растопили 30 тонн снега на набережной

сегодня 07:54 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл на выезде барнаульское «Динамо»

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В регионах России продолжают тушить природные пожары

вчера 17:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

вчера 14:06 Общество 0 Коммент.

В ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске врезался в «ГАЗель»

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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