Женщину в розовых шлёпанцах второй день ищут в Новосибирске

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Женщину в розовых шлёпанцах второй день ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 02:44
Фото из группы «Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Женщина вышла из дома 25 августа; до сих пор её никто не видел.
В Новосибирске пропала 48-летняя Елена Гилева, сообщили 26 августа в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина вышла из дома в Первомайском районе Новосибирска 25 августа. До сих пор её никто не видел. Волонтёры уточняют, что Елена может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: русые волосы, зелёные глаза, нормальное телосложение, рост – 160 сантиметров.
Женщина была одета в белую футболку, серые штаны и розовые шлёпанцы.
Волонтёры призывают всех, кто знает что-либо о Елене, позвонить инфоргу Елене по номеру телефона 8 903 998-17-46.
Напомним, в августе рыжеволосую девушку из Смоленска искали в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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