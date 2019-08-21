Женщину в розовых шлёпанцах второй день ищут в Новосибирске

Фото из группы «Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Женщина вышла из дома 25 августа; до сих пор её никто не видел.

В Новосибирске пропала 48-летняя Елена Гилева, сообщили 26 августа в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина вышла из дома в Первомайском районе Новосибирска 25 августа. До сих пор её никто не видел. Волонтёры уточняют, что Елена может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: русые волосы, зелёные глаза, нормальное телосложение, рост – 160 сантиметров.

Женщина была одета в белую футболку, серые штаны и розовые шлёпанцы.

Волонтёры призывают всех, кто знает что-либо о Елене, позвонить инфоргу Елене по номеру телефона 8 903 998-17-46.

Напомним, в августе рыжеволосую девушку из Смоленска искали в Новосибирске.