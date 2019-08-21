19-летнему новосибирцу пробили голову из-за шумного поведения

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19-летнему новосибирцу пробили голову из-за шумного поведенияРубрика: общество
27.08.2019 10:49
фото с сайта pixabay.com
Мужчина избил молодого человека в подъезде; выяснилось, что они жители одного дома.
19-летнего парня доставили в больницу с ушибом головного мозга и переломом височной кости, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Парня избил сосед, который накануне жаловался, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения шумел и мешал отдыхать жителям дома.
Находясь в больнице, парень сказал, что в подъезде его избил неизвестный. С соседом до этого инцидента он знаком не был и, когда получил замечание, видел его первый раз.
Напомним, в июле мужчину избили из-за замечания, которое он сделал в адрес группы незнакомцев.
Эмиль Фукс
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