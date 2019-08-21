Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из Новосибирска

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Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из НовосибирскаРубрика: общество, проиcшествия
27.08.2019 12:26
фото Насти Фолсман в социальной сети «ВКонтакте»
Девушка нарисовала картину, оказавшуюся на футболке, которую активисты движения «Сорок Сороков» сняли с новосибирца.
Автор «карикатуры», из-за которой православные активисты из Новосибирска раздели парня, решила не оставаться в стороне и высказала своё мнение о сложившейся ситуации. Комментарий Настя Фолсман оставила в группе «Движение Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам девушки, она не знает, как изображение оказалось на футболке. Никто не спрашивал у неё разрешения. Также Настя незнакома с юношей, которого заставили раздеться.
«Мне жаль этого парня, который, наверное, офигел от жизни, когда его повели в полицию, а потом еще и заставили в полураздетом виде добираться домой. Без понятия, как тут можно увидеть какого-то святого. Я придумала этого персонажа с рожками, потому что почему бы и нет, и что-то не припомню, чтобы у святых они были», – отмечает автор рисунка.
Настя Фолсман изобразила на картине эмоциональное состояние человека, в личное пространство которого влезает кто-то посторонний. Луна за головой персонажа – лишь приём для акцентирования внимания на лице.
Ранее Сиб.фм сообщал, что православные активисты обратились к сотруднику полиции, чтобы заставить новосибирца снять футболку, на которой, по их мнению, была изображена карикатура на святого. К счастью, у молодого человека оказалась с собой джинсовка, и ему не пришлось ехать домой с обнажённым торсом.
Напомним, в конце июня новосибирская артистка спела про «лето православного активиста».
Никита Минин
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