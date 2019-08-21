Автор песен из Новосибирска написал хит для Сергея Лазарева

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Автор песен из Новосибирска написал хит для Сергея ЛазареваРубрика: общество, культура
27.08.2019 18:10
фото Олега Влади из социальной сети "ВКонтакте"
Олег Влади пишет песни для многих звёзд отечественного шоу-бизнеса; долгое время он мечтал поработать именно с Сергеем Лазаревым.
Новосибирец Олег Влади, известный автор песен, после многих лет неудачных попыток наконец-то исполнил свою мечту — написал композицию для Сергея Лазарева. Радостной новостью он поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Дорога к их сотрудничеству была по-настоящему долгой. За плечами Олега уже были совместные проекты с такими звёздами сцены, как Алла Пугачёва, Лобода, Ани Лорак и Лолита, а среди его хитов значатся «К чёрту любовь», «Новый бывший» и «Я летала». Но не смотря на всю популярность этих песен, композитору никак не удавалось поработать с Сергеем Лазаревым. Новосибирец много раз пытался добиться поставленной цели, но что-то постоянно мешало ему.
«В разные годы через разных людей я передавал свои песни, но пазл не складывался. Что-то не совпадало: время, стиль, настроение, вибрации, песня в конце концов», — признаётся автор (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).
Песня «Я не боюсь» была написана полтора года назад. И внезапно все звёзды сошлись: Сергей услышал композицию и захотел её записать.
Однако песне пришлось дожидаться своего часа. У Лазарева выходили другие синглы, он успел удачно второй раз выступить на «Евровидении». И вот наконец момент настал — «Я не боюсь» записана в студии. Но это не всё: было решено, что песня даст название целому альбому исполнителя.
«Такое в моей жизни впервые!!! Сережа, спасибо за доверие и такое особенное отношение к нашей песне!!! «Я не боюсь» — это настоящий гимн о каждом, кто любит и живет вопреки страхам, осуждениям и предрассудкам!» — пишет счастливый Олег Влади.
Фанаты творчества Сергея Лазарева уже назвали композицию одной из лучших на пластинке и высказали мнение, что именно она должна стать следующим синглом с альбома.
Напомним, в конце июля Сергей Лазарев призвал власти потушить пожары в Сибири.
Никита Минин
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