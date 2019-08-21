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Бесплатную реабилитацию предлагают пройти детям с ДЦП в Новосибирске

Рубрика: общество

27.08.2019 16:46

Фото предоставлено реабилитационным центром «Шагаем вместе»

Маленьким пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования оказывают помощь в реабилитации; правда, не все родители об этом знают.

Малышам с диагнозом «детский церебральный паралич» положено проходить реабилитацию. Однако не все родители об этом знают, а иногда а иногда не подозревают и врачи. В Новосибирске действуют несколько реабилитационных центров для детей с ДЦП. Один из них – «Шагаем вместе», расположенный в Калининском районе.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм директор реабилитационного центра «Шагаем вместе» Наталья Чернявская, детям с ДЦП нужен особенный подход.

«Я сама мама особенного ребенка. И как никто другой знаю, что такое ДЦП. Самое главное в реабилитации – это комплексный подход и комфортное пребывание в центре как для ребёнка, так и для его родителей», – сообщила Наталья Чернявская.

В центре «Шагаем вместе» реабилитацию маленьким пациентам с детским церебральным параличом оказывают за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования. Курс составляется индивидуально для каждого ребёнка. Назначение тех или иных процедур проводится через консилиум врачей. Кроме массажа, лечебной гимнастики и курса физиотерапии дети занимаются с психологом и логопедом.

Еженедельно центр «Шагаем вместе» принимает по 12 детей. К сожалению, большинство родителей не знают, что дети с ДЦП могут проходить бесплатную реабилитацию один раз в три месяца.

Напомним, в конце июня стало известно, что в областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив» провели заезд для маленьких пациентов, больных целиакией.

 

Анатолий Якимов

Теги: здоровье Новосибирская область медицина реабилитация

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