Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных команд

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Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных командРубрика: общество, спорт
27.08.2019 11:16
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ХК «СИБИРЬ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
На спорт высших достижений в Новосибирской области направят более 900 миллионов рублей; большая часть предусмотрена на поддержку спортивных команд, представляющих регион на всероссийских и международных соревнованиях.
Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, меньше всего средств из областного бюджета в 2019 году направлено на поддержку женского футбольного клуба «Кристалл-Сибирь» – 3 миллиона рублей. 13 миллионов должны поддержать женский волейбольный клуб «Олимп». На 2 миллиона больше получат регбисты из «Сибири». По 50 миллионов рублей распределено волейбольному клубу «Локомотив-Новосибирск» и мини-футбольному клубу «Сибиряк».
«В государственно программе "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" предусмотрено 904,846 миллиона рублей на поддержку спортивных команд, из которых 655 миллионов – на финансирование объединений, команд и клубов», – пояснили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Женскому баскетбольному клубу «Динамо», выступающему в Премьер-лиге, выделили 66 миллионов. На 9 миллионов больше получит «Сибсельмаш», участник чемпионата России по хоккею с мячом
Баскетбольный клуб «Новосибирск», представляющий наш город в Суперлиге, получит в виде поддержки 83 миллиона рублей. Больше всего средств – 300 миллионов рублей из областного бюджета, выделяют хоккейному клубу «Сибирь», выступающему в континентальной хоккейной лиге.
В пресс-службе минспорта также отметили, что средства из областного бюджета выделяются только тем организациям, которые защищают честь Новосибирской области на всероссийских и международных соревнованиях.
Напомним, 11 августа ХК «Сибирь» в Финляндии на сборах в контрольном матче разгромил немецких «Львов».
Анатолий Якимов
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