Два бомбардировщика Ту-2 прибыли в Новосибирск для реставрации

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Самолёты времён Второй мировой войны прибыли в Новосибирск для восстановления; предполагается, что один из бомбардировщиков сможет подняться в небо после реставрации.

Самолёты Ту-2 прибыли в Новосибирск для реставрации. Как ранее писал Сиб.фм, восстанавливать бомбардировщики будут в Новосибирском государственном техническом университете.

Прибывшие самолёты осмотрел руководитель реставрационных работ, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.

Он подчеркнул, что ранее на базе НГТУ восстанавливали технику, найденную в болотах или северных озёрах. В таких условиях они лучше сохраняются, поскольку, находясь в воде, поверхность самолётов не соприкасается с кислородом.

«Эти бомбардировщики хранились на воздухе, где металл может становиться хрупким. Если техника находится 60 лет на воздухе у нас, в средней полосе, то восстановить её практически невозможно», – отметил Владимир Бернс.

По предварительным данным, оба прибывших самолёта хранились в штате Невада. Там сухой климат, поэтому есть надежда, что металл сохранил прочность. Но чтобы проверить это, все узлы будут проверены на специальных стендах. Кроме того, некоторые детали будут разрушены.

Руководитель реставрации отметил, что они рассчитывают восстановить самолёты за три года. При этом некоторые детали придётся вытачивать самостоятельно. Поэтому команда надеется на помощь специалистов ПАО «Туполев» в поиске чертежей.

Напомним, в феврале на базе НГТУ воссоздали истребитель времён Великой Отечественной войны.