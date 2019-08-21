Двойной перелом получил 15-летний велосипедист после ДТП в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском
Бесплатную реабилитацию предлагают пройти детям с ДЦП в Новосибирске
Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманок
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Двойной перелом получил 15-летний велосипедист после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 18:35
Фото ГИБДД
Автомобилист в Первомайском районе сбил мальчика на велосипеде; ребенок сейчас в больнице.
Во дворе дома на ул. Ключ-Камышенской мужчина сбил велосипедиста 2004-го года рождения, сообщает инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Мальчик пострадал от наезда автомобиля – у него перелом правой ноги в двух местах. Сейчас пострадавший находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, сегодня водитель сбил двух пешеходов и протаранил киоск в Новосибирске.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском
Бесплатную реабилитацию предлагают пройти детям с ДЦП в Новосибирске
Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманок
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное