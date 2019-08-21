Двойной перелом получил 15-летний велосипедист после ДТП в Новосибирске

Фото ГИБДД

Автомобилист в Первомайском районе сбил мальчика на велосипеде; ребенок сейчас в больнице.

Во дворе дома на ул. Ключ-Камышенской мужчина сбил велосипедиста 2004-го года рождения, сообщает инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Мальчик пострадал от наезда автомобиля – у него перелом правой ноги в двух местах. Сейчас пострадавший находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сегодня водитель сбил двух пешеходов и протаранил киоск в Новосибирске.