«Если ты меня не зарежешь, я тебя задавлю»: кемеровчанин получил год тюрьмы за убийство женщины

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«Если ты меня не зарежешь, я тебя задавлю»: кемеровчанин получил год тюрьмы за убийство женщиныРубрика: проиcшествия
27.08.2019 13:47
фото с сайта pixabay.com
Зарезал агрессивную сожительницу при самообороне житель Кемеровской области; мужчину приговорили к году колонии.
Защищаясь от нападения сожительницы, 66-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение женщине, говорится в сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области.
Конфликт возник из-за пропажи кошелька у мужчины. Сожительница на вопросы о нахождении кошелька отвечала агрессивно, а в какой-то момент набросилась на мужчину со словами: «Если ты меня не зарежешь, то я тебя задавлю». Защищаясь, сожитель ударил женщину ножом, после чего та скончалась в больнице.
Суд назначил кемеровчанину год ограничения свободы за убийство при превышении необходимой самообороны. При вынесении приговора учли неадекватное поведение женщины, которое послужило смягчающим обстоятельством.
Напомним, в июле новосибирец избил сожительницу из-за подозрений в неверности.
Эмиль Фукс
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