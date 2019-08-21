«Если ты меня не зарежешь, я тебя задавлю»: кемеровчанин получил год тюрьмы за убийство женщины

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Зарезал агрессивную сожительницу при самообороне житель Кемеровской области; мужчину приговорили к году колонии.

Защищаясь от нападения сожительницы, 66-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение женщине, говорится в сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области.

Конфликт возник из-за пропажи кошелька у мужчины. Сожительница на вопросы о нахождении кошелька отвечала агрессивно, а в какой-то момент набросилась на мужчину со словами: «Если ты меня не зарежешь, то я тебя задавлю». Защищаясь, сожитель ударил женщину ножом, после чего та скончалась в больнице.

Суд назначил кемеровчанину год ограничения свободы за убийство при превышении необходимой самообороны. При вынесении приговора учли неадекватное поведение женщины, которое послужило смягчающим обстоятельством.

Напомним, в июле новосибирец избил сожительницу из-за подозрений в неверности.