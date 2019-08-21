Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

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За прошедшую неделю избирательные фонды кандидатов на пост главы города выросли на 7,5 миллиона рублей; наибольшие сюрпризы преподнесли Олег Викторович и Виктор Козодой.

Совокупный избирательный фонд кандидатов в мэры Новосибирска приближается к 40 миллионам рублей. За прошедшую неделю он вырос на 7 533 122,55 рубля. Расходы за это же время выросли на 10 732 161,08 рубля. С начала агитационной кампании кандидаты в мэры Новосибирска уже израсходовали почти 38,5 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов опубликовал городской избирком.

По данным отчёта, изменилась пятёрка лидеров. Ранее занимавший пятое место Сергей Бойко с 1,935 млн рублей теперь занимает шестую позицию. А в пятёрку лидеров по размерам избирательного фонда неожиданно ворвался Олег Викторович. Долгое время в его избирательном фонде находилось 360 тысяч рублей. За неделю он нарастил свою кубышку до 3,93 млн рублей. Кстати, он уже успел полностью потратить все поступившие 3,3 млн рублей. На четвёртом месте Наталья Пинус, у которой 7,2 млн рублей. За неделю в её фонд поступило 1,1 млн рублей.

На третье место опустился Евгений Лебедев. В его избирательном фонде 7,43 млн рублей, и за неделю он остался без изменений. На второе место вырвался действующий мэр Локоть. За неделю в его фонд поступило 3,1 млн рублей. Сейчас за ним числится 8,6 млн рублей. Лидером по размеру избирательного фонда остаётся Данияр Сафиуллин, который привлёк 10,5 млн рублей. Только за прошлую неделю ему поступило 1,975 млн рублей.

Сюрпризом для всех оказались 198 тысяч рублей, поступившие в избирательный фонд Виктора Козодоя. Он долгое время находился среди нескольких кандидатов, сдававших «нулевые отчёты», в которых не было ни доходов, ни, соответственно, расходов. Масштаб пополнения копилки может показаться несоответствующим статусу кандидата от одной из общероссийских партий, представленных в Государственной думе. При этом всё, что поступило, Виктор Козодой уже успел оперативно потратить.

Выбывший из гонки за пост мэра Новосибирска Сергей Проничев на прошлой неделе напоследок успел потратить 145 тысяч рублей. Кстати, в его избирательном фонде ещё остались деньги. Правда совсем немного – всего 405 рублей.

Напомним, на прошлой неделе кандидаты на пост мэра Новосибирска израсходовали 5 миллионов рублей.