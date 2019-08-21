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Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском

Рубрика: проиcшествия

27.08.2019 20:16

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В результате ДТП у седана отлетело колесо, бампер и крыло; пострадавших в аварии нет.

ГАЗ «Валдай» столкнулся с седаном Toyota Corolla на трассе между Бердском и Искитимом, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ  МВД по Новосибирской области. Также видео с места происшествия поделились очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик после столкновения слетел в кювет и перевернулся на бок, а седан лишился колеса, бампера и крыла. Также у него смяло левую часть кабины и помяло кузов», – пояснили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

Напомним, 6 августа 2019 года дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском.

Дарья Мелехова

Теги: ДТП авария Бердск трасса

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Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском

вчера 20:16 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Два бомбардировщика Ту-2 прибыли в Новосибирск для реставрации

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Бесплатную реабилитацию предлагают пройти детям с ДЦП в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Известный парапланерист разбился в Алтайском крае

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Следователи назвали причину падения шкафов на новосибирских школьниц

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Водитель мопеда погиб под Howo в Новосибирске

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в Омске

вчера 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с беременной пассажиркой метро

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

вчера 15:06 Авто 0 Коммент.

Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

вчера 14:36 Культура 0 Коммент.

Разгром автовокзала в «Стрижах» объяснили расширением

вчера 14:23 Общество 0 Коммент.

Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманок

вчера 14:14 Общество 0 Коммент.

В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

вчера 13:21 Бизнес 0 Коммент.

Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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