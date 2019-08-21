Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском

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Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под БердскомРубрика: проиcшествия
27.08.2019 20:16
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В результате ДТП у седана отлетело колесо, бампер и крыло; пострадавших в аварии нет.
ГАЗ «Валдай» столкнулся с седаном Toyota Corolla на трассе между Бердском и Искитимом, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также видео с места происшествия поделились очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Грузовик после столкновения слетел в кювет и перевернулся на бок, а седан лишился колеса, бампера и крыла. Также у него смяло левую часть кабины и помяло кузов», – пояснили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.
Напомним, 6 августа 2019 года дед отправил внука в кювет на «Тойоте» под Новосибирском.
Дарья Мелехова
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