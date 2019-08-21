«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы

фото сиб.фм

На окраинах Новосибирска жители стали замечать плакаты с неоднозначной рекламой; девушка, сложившая губки «уточкой», задаёт, как многим кажется, непристойный вопрос.

На выездах из Новосибирска жители обратили внимание на неоднозначный плакат. Девушка с ярко накрашенными губами и приоткрытым ртом спрашивает: «Хочешь сосну?». Не сразу догадаешься, что речь идёт о предложении приобрести древесину. Ниже написано: «Или лиственницу?». Фотографии прислали Сиб.фм читатели. Люди сообщают, что видят такие билборды на Краснояровском шоссе и трассе Новосибирск – Колывань.

Это не первый случай, когда в Новосибирске появляется непристойная реклама. В 2016 году скандал разгорелся из-за замеченного на улицах плаката с изображением девушки в откровенном наряде и сообщением: «Сосну в подарок». Тогда УФАС провела целую операцию, чтобы установить – пристойна реклама или нет. Специалисты опрашивали новосибирцев с просьбой дать свою оценку. Большинство новосибирцев склонились к тому, что реклама является неоднозначной.

«Откровенность наряда девушки в сочетании с текстом, выделенным крупным шрифтом относительно прочей информации, несет двусмысленную информационную нагрузку непристойного характера с учётом грамматической основы слова», – сообщило тогда областное УФАС.

Фирму "Сибкоттедж-2010" тогда признали нарушившей закон о рекламе и оштрафовали.

Напомним, 5 июля новосибирское УФАС завело дело на рэпера Элджея.