«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы

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«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассыРубрика: общество
27.08.2019 10:57
фото сиб.фм
На окраинах Новосибирска жители стали замечать плакаты с неоднозначной рекламой; девушка, сложившая губки «уточкой», задаёт, как многим кажется, непристойный вопрос.
На выездах из Новосибирска жители обратили внимание на неоднозначный плакат. Девушка с ярко накрашенными губами и приоткрытым ртом спрашивает: «Хочешь сосну?». Не сразу догадаешься, что речь идёт о предложении приобрести древесину. Ниже написано: «Или лиственницу?». Фотографии прислали Сиб.фм читатели. Люди сообщают, что видят такие билборды на Краснояровском шоссе и трассе Новосибирск – Колывань.
Это не первый случай, когда в Новосибирске появляется непристойная реклама. В 2016 году скандал разгорелся из-за замеченного на улицах плаката с изображением девушки в откровенном наряде и сообщением: «Сосну в подарок». Тогда УФАС провела целую операцию, чтобы установить – пристойна реклама или нет. Специалисты опрашивали новосибирцев с просьбой дать свою оценку. Большинство новосибирцев склонились к тому, что реклама является неоднозначной.
«Откровенность наряда девушки в сочетании с текстом, выделенным крупным шрифтом относительно прочей информации, несет двусмысленную информационную нагрузку непристойного характера с учётом грамматической основы слова», – сообщило тогда областное УФАС.
Фирму "Сибкоттедж-2010" тогда признали нарушившей закон о рекламе и оштрафовали.
Напомним, 5 июля новосибирское УФАС завело дело на рэпера Элджея.
Татьяна Картавых
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