«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с беременной пассажиркой метро

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Житель Новосибирска не уступил место в метро женщине в положении; пользователи интернета обещают с ним расправиться.

Молодой человек из Новосибирска, который отказался уступать место в транспорте оскорбившей его беременной женщине, стал получать сообщения с угрозами. Об этом Андрей Котов рассказал во время беседы с корреспондентом Сиб.фм.

Как говорит Андрей, одна половина города считает, что он поступил правильно, а другая желает с ним расправиться. Однако парень старается не обращать внимания на сообщения с угрозами, так как, по его мнению, люди не стоят своих слов. Для него имеет значение лишь поддержка близких.

Писем с угрозами поступает меньше, чем сообщений со словами поддержки. Негативные послания Андрей старается почти сразу удалять.

«"Ходи и оглядывайся", "Мне можешь не отвечать, но при встрече проломлю тебе голову" и прочее», – попытался вспомнить некоторые угрозы юноша.

Однако, как выясняется, такие «смельчаки» живут в других городах и при всём желании не смогут навредить Андрею.

Напомним, 26 августа стало известно, что новосибирец не уступил место беременной женщине в метро.