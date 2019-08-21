«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с беременной пассажиркой метро

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«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с беременной пассажиркой метроРубрика: общество, проиcшествия
27.08.2019 15:39
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска не уступил место в метро женщине в положении; пользователи интернета обещают с ним расправиться.
Молодой человек из Новосибирска, который отказался уступать место в транспорте оскорбившей его беременной женщине, стал получать сообщения с угрозами. Об этом Андрей Котов рассказал во время беседы с корреспондентом Сиб.фм.
Как говорит Андрей, одна половина города считает, что он поступил правильно, а другая желает с ним расправиться. Однако парень старается не обращать внимания на сообщения с угрозами, так как, по его мнению, люди не стоят своих слов. Для него имеет значение лишь поддержка близких.
Писем с угрозами поступает меньше, чем сообщений со словами поддержки. Негативные послания Андрей старается почти сразу удалять.
«"Ходи и оглядывайся", "Мне можешь не отвечать, но при встрече проломлю тебе голову" и прочее», – попытался вспомнить некоторые угрозы юноша.
Однако, как выясняется, такие «смельчаки» живут в других городах и при всём желании не смогут навредить Андрею.
Напомним, 26 августа стало известно, что новосибирец не уступил место беременной женщине в метро.
Никита Минин
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