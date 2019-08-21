Известный парапланерист разбился в Алтайском крае

Фото из личного архива Николая Иващенко

При падении с 40-метровой высоты погиб летевший на параплане мужчина в Камне-на-Оби; им оказался известный на весь город парапланерист.

При совершении полёта над Камнем-на-Оби разбился 50-летний парапланерист, сообщает СК РФ по Алтайскому краю. Известно, что мужчина упал с высоты 30-40 метров и получил несовместимые с жизнью травмы. Причины падения и техническое состояние летательного аппарата в Следственном комитете пока неизвестны. Оборудование отправили на экспертизу.

Погибшим оказался местный житель Николай Иващенко. Мужчина увлекался различными видами экстремального спорта и снимал Камень-на-Оби с высоты птичьего полёта.

На месте трагедии были очевидцы и знакомые Николая. Сразу после происшествия на странице погибшего в социальной сети «ВКонтакте» появились соболезнования близким.

Напомним, 19 августа школьник на мопеде разбился о фонарный столб в Новосибирске.