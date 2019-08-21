Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманок

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Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманокРубрика: общество
27.08.2019 14:14
кадр из видео канала «Сибирия» на YouTube
Сибирские рыбаки назвали свои любимые приманки после публикации видео, на котором мужчина поймал карася на мазь «Спасатель».
На портале FishingSib появилось видео, на котором красноярский рыбак ловит карася на мазь от синяков и ушибов «Спасатель». Пользователи сети решили поделиться своими любимыми приманками, на которые клюёт рыба.
Мельников Дмитрий рассказал, что в своё время прикармливал жителей рек кирпичом, вымоченным в керосине. По его словам, весь карась сбегался на такую приманку.
Не менее интересным оказался совет другого пользователя: он посоветовал использовать коровий рог.
«Перед рыбалкой на берегу, зажигалкой поджигаешь край нейлоновой нити и тушишь...на верёвке забрасываешь в место назначения, после рыбалки — смотал на мотовило нитку и до следующей рыбалки. Карась дурел от запаха палёного рога и слетался ко мне со всего пруда!» – хвастается комментатор (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Среди необычных приманок рыбаки также выделили женские духи и муку от чипсов.
Однако некоторые не удержались от иронии и посоветовали экспериментаторам в будущем попробовать поймать рыбу на знаменитую «Звёздочку».
Напомним, 26 августа одноглазую щуку-гиганта выловили сибиряки в Оби.
Никита Минин
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