Опасные для экологии автобусы нашли в Новосибирске

Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Чёрные выхлопы новосибирских автобусов объяснили якобы плохим топливом; пять автотранспортных предприятий не прошли проверку.

Новосибирские водители автобусов свалили вину за вредные выхлопы автобусов на заправки. Сегодня .27 августа в прокуратуре Октябрьского района сообщили о результатах проверки соблюдения экологического законодательства.

Совместная проверка с ГИБДД прошла 20 августа в автотранспортных предприятиях. Проверяющие замеряли уровень выхлопных газов и выявили пять предприятий, которые нарушали требования к допустимому уровню выбросов: МУП «ПАТП 5», ООО «БелМарС», ООО «ОСТА», ООО «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1» и ООО «ПАТП 1118».

«Мы проверяли автобусы и маршрутные такси марок «НефАЗ», «ГАЗ», «ЛиАЗ» и Peugeout. Водители ссылаются на якобы некачественное топливо, а также несвоевременную очистку топливной системы. Сегодня мы внесли представления, штраф на должностных лиц составляет 500 рублей», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Антон Бунегин.

В прокуратуре добавили, что направили материалы дел об административных правонарушениях в ГИБДД.

Напомним, 14 июня Министерство экологии обвинило ГУФСИН в отравлении новосибирцев ядовитым газом.