По поручению губернатора новое поликлиническое отделение открыли в Новосибирске

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По поручению губернатора новое поликлиническое отделение открыли в НовосибирскеРубрика: общество
27.08.2019 17:31
фото пресс-службы правительства новосибирской области
У Городской больницы № 4 появилось структурное подразделение; медицинскую помощь там будут оказывать жителям микрорайона «Гвардейский».
Поликлиническое отделение для оказания медицинской помощи жителям микрорайона «Гвардейский» открылось сегодня, 27 августа, в Калининском районе Новосибирска.
Поручение открыть новое подразделение ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки почти год назад. В итоге муниципалитет предоставил больнице нежилые помещения общей площадью 238 квадратных метров.
В рамках программы «Укрепление материально-технической базы» на капитальный ремонт из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей, на оснащение мебелью и оборудованием – 2 миллиона рублей. Медицинское учреждение поделено на две части: взрослую и детскую. У каждой имеются своя регистратура с отдельным картохранилищем, прививочные и процедурные кабинеты. В детском отделении специальное место выделено для кормления младенцев грудью. Также предусмотрена зона, где дети смогут с комфортом провести время в ожидании своей очереди.
Новое подразделение располагается по адресу улица Лейтенанта Амосова, 64. Участие в открытии поликлинического отделения принял министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, который по достоинству оценил проведённую работу: «Это и есть показатель доступности медицинской помощи в действии».
Министр добавил, что ещё несколько подобных отделений будут открыты в 2019 году, на очереди – отделение в микрорайоне «Флотский».
Напомним, 15 августа стало известно, что новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области.
Никита Минин
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