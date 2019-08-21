Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь

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Во вторник в Новосибирской области ожидается тёплая и солнечная погода; правда, местами вечером, возможно, пройдёт кратковременный дождь с грозой.

Последние летние деньки радуют жителей Новосибирской области солнечной и тёплой погодой. 27 августа, по данным сайта gismeteo.ru, синоптики прогнозируют ясный и тёплый день.

Температура воздуха днём +19…+27 градусов, ночью +12…+17. Ветер южный 4-6 метров в секунду с порывами до 10-12. Вечером местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Атмосферное давление 742 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.

Напомним, 26 августа синоптики обещали тёплую и солнечную погоду.