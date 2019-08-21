Пожилая сердечница выживала неделями из-за афёры с кошельком в Новосибирске

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Безработный мужчина разыграл «подставу» с утерянным кошельком и забрал единственную пенсию женщины; подсудимый разжалобил сердечницу и получил условный срок.

Серийный мошенник оставил пожилую женщину с ишемической болезнью сердца без единственной пенсии, но женщина сжалилась над подсудимым. Сегодня, 27 августа Калининский районный суд вынес приговор бывшему примерному семьянину по обвинению в мошенничестве.

Инцидент произошёл 5 апреля 2019 года у дома по адресу улица Столетова, 5. По данным прокуратуры Калининского района, 38-летний обвиняемый заметил пожилую женщину и решил похитить у неё деньги. Он подговорил знакомого инсценировать афёру с якобы найденным кошельком и последующей «подставой», за которую пришлось рассчитаться тяжело больной пенсионерке.

В результате пожилая женщина осталась без пенсии – единственных средств к существованию, добавили в ведомстве. Страдающая ишемической болезнью сердца жительница жилмассива «Юбилейный» тратила почти треть пенсии на лекарства – и без них болезнь усилилась, в результате чего пенсионерке пришлось лечь в больницу на две недели.

«Обвиняемый признал вину и раскаялся, пояснив, что решился на мошенничество из-за отсутствия средств. Мужчина имеет двух детей, ранее был разнорабочим по отделке квартир, однако с апреля этого года совершил ещё два эпизода мошенничества, за которые был осуждён другими районными судами. Суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Суд обязал афериста вернуть пенсию пожилой сердечнице в течении четырёх месяцев. Несмотря на трудности и лишения, пенсионерка не настаивала на строгом наказании безработного отца двоих детей, проявив жалость после рассказа о бедности.

Напомним, 13 августа отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске.