Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентября

фото со страницы Александра Лунина в социальной сети Fasebook

Жителей Богдашки в Новосибирске беспокоит состояние пешеходного моста над гаражами на улице Народной; этой дорогой дети пойдут в школу.

Активисты из новосибирского микрорайона, прозванного Богдашкой, взволнованы состоянием пешеходного моста, который проходит на приличной высоте над гаражами. По этой дороге дети пойдут в школу. А сегодня в сети появилось фото, на котором отчётливо видно – доски на мосту ломаются и падают.

«Согласно ответу мэрии на наш запрос, дата начала выполнения работ планировалась 07.08.2019, а к 1 сентября вообще мост должен был быть починен – полностью починен, хочу обратить внимание. Вместо этого, по словам местных жителей, подлатали пару небольших участков. Завтра в школе № 26, к которой по этому мосту ходят дети, перекличка первоклассников – те, кто выполнял работы, и те, кто их принимал, вообще готовы принять на себя ответственность за возможные последствия такого "ремонта"?» – написал на своей странице в социальной сети Facebook один из местных активистов Александр Лунин.

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Сиб.фм связался с подрядчиком, который должен выполнять работы на мосту, и спросил, почему объект до сих пор находится в таком состоянии?

«Про провал досок узнаю от вас. Сейчас направлю туда рабочих. Завтра бригада будет работать на этом объекте в полную силу. К 1 сентября, как и прописано в документах, мост будет отремонтирован», – заверил Сиб.фм директор ООО «Мост АЛТ» Виталий Гуненко.

Напомним, в апреле Сиб.фм рассказывал, как дети с окраины Новосибирска вынуждены ходить в школу по трубам.