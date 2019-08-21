Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентября

Лента новостейПредложить новость
Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет
«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы
Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске
Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь
Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентябряРубрика: общество
27.08.2019 12:08
фото со страницы Александра Лунина в социальной сети Fasebook
Жителей Богдашки в Новосибирске беспокоит состояние пешеходного моста над гаражами на улице Народной; этой дорогой дети пойдут в школу.
Активисты из новосибирского микрорайона, прозванного Богдашкой, взволнованы состоянием пешеходного моста, который проходит на приличной высоте над гаражами. По этой дороге дети пойдут в школу. А сегодня в сети появилось фото, на котором отчётливо видно – доски на мосту ломаются и падают.
«Согласно ответу мэрии на наш запрос, дата начала выполнения работ планировалась 07.08.2019, а к 1 сентября вообще мост должен был быть починен – полностью починен, хочу обратить внимание. Вместо этого, по словам местных жителей, подлатали пару небольших участков. Завтра в школе № 26, к которой по этому мосту ходят дети, перекличка первоклассников – те, кто выполнял работы, и те, кто их принимал, вообще готовы принять на себя ответственность за возможные последствия такого "ремонта"?» – написал на своей странице в социальной сети Facebook один из местных активистов Александр Лунин.
Кликните, чтобы развернуть
Сиб.фм связался с подрядчиком, который должен выполнять работы на мосту, и спросил, почему объект до сих пор находится в таком состоянии?
«Про провал досок узнаю от вас. Сейчас направлю туда рабочих. Завтра бригада будет работать на этом объекте в полную силу. К 1 сентября, как и прописано в документах, мост будет отремонтирован», – заверил Сиб.фм директор ООО «Мост АЛТ» Виталий Гуненко.
Напомним, в апреле Сиб.фм рассказывал, как дети с окраины Новосибирска вынуждены ходить в школу по трубам.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет
«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы
Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске
Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь
Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Сериал «Мост»
Будущий Центральный мост в Новосибирске могут перепроектировать, ...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное