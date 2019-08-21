Пятёрка финских легионеров стала «секретным оружием» ХК «Сибирь»

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Новосибирский хоккейный клуб расторг контракт с Сэмом Лофквистом; пришедший ему на смену новый игрок был лучшим защитником «Сочи».

Сегодня, 27 августа пресс-служба ХК «Сибирь» сообщила о расторжении контракта с легионером Сэмом Лофквистом из США. Клуб нашел замену заокеанскому легионеру в Скандинавии.

«Горячий финский парень» из самого южного хоккейного клуба России теперь будет играть за Новосибирск. Годовой контракт был подписан с 28-летним хоккеистом от обороны Юрки Йокипакка. Спортсмен запомнился в прошлом сезоне хорошей игрой в составе ХК «Сочи», где стал лучшим защитником-бомбардиром. Спортсмен набрал 24 очка в 59 встречах сезона 2018/2019 при полезности «-2» и среднем игровом времени 22:50, сообщили хоккейные эксперты.

Юрки Йокипакка стал пятым игроком-легионером из Финляндии в составе ХК «Сибирь». В пятёрку легионеров входят голкипер Харри Сятери, защитник Йокипакка, а также форварды Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола.

Напомним, 22 августа ХК «Сибирь» определился с капитаном.