Разгром автовокзала в «Стрижах» объяснили расширением

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Разгром автовокзала в «Стрижах» объяснили расширениемРубрика: общество
27.08.2019 14:23
фото сиб.фм
Жители новосибирского микрорайона «Стрижи» удивляются строительным работам, которые начались на транспортно-пересадочном узле; автовокзал с помпой сдали всего три года назад.
Строительные работы, начавшиеся на транспортно-пересадочном узле в микрорайоне «Стрижи», вызвали у местных жителей недоумение. Автовокзал с помпой сдали всего три года назад, а теперь, если судить из паспорта объекта, закрыли на реконструкцию.
Фирма «Алекс Плюс», которая указана в качестве заказчика работ, по данным сайта rusprofile, занимается операциями с недвижимостью. Получить от руководителя какие-либо комментарии не удалось. Сиб.фм смог связаться с директором подрядной организации.
«Я не знаю, с чем связана реконструкция. Моё дело – выполнять работы. Могу сказать, что в контракте прописано, что мы выполняем реконструкцию транспортно-пересадочного узла. Если конкретнее – расширяем его площадь до 360 квадратных метров», – сообщил Сиб.фм директор ООО «ТехноСибСтрой» Вячеслав Черкасов.
Жители микрорайона опасаются, что неожиданная реконструкция может быть связана с будущей сменой статуса здания, например, что здесь появится торговый комплекс.
Сиб.фм обратился в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, кто является собственником земельного участка, в связи с чем на новом автовокзале начата реконструкция и когда она завершится?
«Требуемая информация отсутствует. Запрос направлен в структурные подразделения мэрии. Ответ будет предоставлен до 9 сентября», – сообщили в пресс-центре мэрии.
Напомним, в мае стало известно, что реконструкция аэропорта в Тыве от «Сибмоста» не прошла экспертизу Ростехнадзора.
Татьяна Картавых
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