Редкая енотовидная собака задыхается в битуме под Новосибирском

Фото Сергея Воронченко

Спасатель АСС Чановского района вытащил дикую енотовидную собаку из гудрона; волонтёры просят солярку для отмывания животного.

Жители посёлка Чаны в Новосибирской области вытащили из гудрона дикую енотовидную собаку и просят помощи у новосибирцев. Пост о помощи животному появился 27 августа около 19:00 в сообществе «Чёрный и белый список. Чаны».

Животное спас сотрудник Чановского отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области Сергей Воронченко. По его словам, с момента спасения прошло около полутора часов, сейчас животное находится у него в посёлке Чаны.

Спасатель попросил помочь найти солярку, или другой растворитель, и отмыть животное. Ему удалось отмыть животное наполовину. Сергей Воронченко попросил всех волонтёров обратиться к нему по номеру телефона 8 983 318 32 22.

Напомним, 20 августа из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске.