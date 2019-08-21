Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

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Самые большие зарплаты августа назвали в НовосибирскеРубрика: общество
27.08.2019 10:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Аналитики Superjob провели исследование рынка вакансий в Новосибирске; в августе самую большую зарплату предложили торговому представителю.
Рейтинг самых выгодных предложений работы в Новосибирске составили эксперты Superjob. В августе самую высокую зарплату в городе предлагали региональному торговому представителю, который бы занимался дистрибуцией для клиник эстетической медицины – от 60 до 80 тысяч рублей.
Столько же предложили разработчику на РНР. Управляющему магазином цифровой техники работодатель пообещал довольствие от 60 тысяч рублей, а инженеру по сервисному оборудованию – стабильные 60 тысяч.
Напомним, 20 августа Новосибирск вошёл в топ-10 по частоте коротких поездок на такси.
Татьяна Картавых
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