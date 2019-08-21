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Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

Рубрика: общество

27.08.2019 10:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Аналитики Superjob провели исследование рынка вакансий в Новосибирске; в августе самую большую зарплату предложили торговому представителю.

Рейтинг самых выгодных предложений работы в Новосибирске составили эксперты Superjob. В августе самую высокую зарплату в городе предлагали региональному торговому представителю, который бы занимался дистрибуцией для клиник эстетической медицины – от 60 до 80 тысяч рублей.

Столько же предложили разработчику на РНР. Управляющему магазином цифровой техники работодатель пообещал довольствие от 60 тысяч рублей, а инженеру по сервисному оборудованию – стабильные 60 тысяч.

Напомним, 20 августа Новосибирск вошёл в топ-10 по частоте коротких поездок на такси.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область зарплата рейтинги

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Предложить новость

Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в Омске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

сегодня 15:28 Общество 0 Коммент.

Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

сегодня 15:06 Авто 0 Коммент.

Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

сегодня 14:36 Культура 0 Коммент.

В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

сегодня 13:21 Бизнес 0 Коммент.

Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет

сегодня 12:17 Общество 1 Коммент.

Провалиться мне на этом месте: подрядчик пообещал отремонтировать опасный пешеходный мост до 1 сентября

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных команд

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Жильцам аварийного дома в Оби снимут квартиры за счёт бюджета

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:07 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Весна вновь пришла на Телецкое озеро

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Путь до «Родников» и пробки сократят дорожники Новосибирска

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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