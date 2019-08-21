Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет

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Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикетРубрика: общество
27.08.2019 12:17
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ ПАШИНО» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Более 150 семей, живущих более 30 лет в квартирах, принадлежащих Министерству обороны РФ, могут быть выселены по решению суда; под выселение попали те, кто уже не годен к воинской службе.
В посёлке Пашино жители микрорайона «Гвардейский» продолжают отстаивать своё конституционное право на жильё. Как ранее сообщал Сиб.фм, Министерство обороны России выселяет из квартир, тех, кто по какой-то причине не смог отслужить положенные 10 лет.
В воскресенье, 25 августа, жители уже провели пикет в поддержку бывших военнослужащих, рискующих остаться без жилья. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм юрист Елена Данилова, власти никак не реагируют на возникшую ситуацию.
«Пикет будет проходить в посёлке Пашино, на улице Лейтенанта Амосова, 58. Мы надеемся, что в рабочий день к пикетчикам выйдут представители мэрии и областной администрации», – сообщила Елена Данилова.
По словам организаторов мероприятия, пикет начнётся 28 августа в 11 часов. Ожидается, что его посетят около 100 человек.
Напомним, 6 июля жители посёлка Моховое вышли на пикет в поддержку бывшего директора средней школы.
Анатолий Якимов
Комментарии
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