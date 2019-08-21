Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

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Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 летРубрика: проиcшествия
27.08.2019 13:10
фото с сайта pixabay.com
Грабителя-рецидивиста задержали в центре Иркутска по подозрению в дерзких нападениях на женщин; злоумышленник орудовал в городе на протяжении года.
С лета прошлого года 30-летний мужчина грабил женщин в центральном парке Иркутска, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Грабитель нападал с ножом и забирал все ценные вещи.
В июле злоумышленник напал на женщину, которая гуляла с ребенком. Пострадавшая пыталась оказать сопротивление, однако мужчина несколько раз ударил её ножом. Нападавшего задержали в центре города, когда он пытался сбыть награбленное.
МВД Иркутской области сообщает, что от рук неоднократно судимого грабителя пострадали четыре человека. Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: «Грабёж» и «Разбой». Рецидивисту грозит 13 лет лишения свободы.
Напомним, 23 августа двое новосибирцев ограбили пожилую женщину в собственной квартире.
Эмиль Фукс
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