Серийный женоненавистник месяц истязал подругу под Новосибирском

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Ревнивец из посёлка Сузун избивал сожительницу на глазах соседей; ранее домашний тиран был судим за угрозы убийством.

Житель Новосибирской области Эдуард Евтюков получил обвинительный приговор за истязание сожительницы и попытку поджога. Истязание считается тяжким преступлением, хотя подобные истории о насилии не часто заканчиваются уголовными делами. Сегодня, 27 августа источник в отделе МВД России «Сузунский» рассказал Сиб.фм подробности уголовного дела.

Новый год начался для сожительницы подсудимого с систематического насилия и позора. Безработный и пьющий маргинал с января по февраль 2019 года устраивал скандалы с побоями на почве ревности. Как сообщили в полиции, 47-летний обвиняемый бил женщину поленом, таскал за волосы, кидал в неё тарелки, бил кулаком и часто давал пощёчины, но не причинил серьёзных травм.

В марте после очередной ссоры с сожительницей он поджёг дублёнку и подложил под дверь комнаты, но пожар удалось быстро потушить.

Согласно материалам дела, ранее Эдуард Евтюков был несколько раз судим за угрозы убийством женщинам, характеризовался отрицательно – соседи часто видели, как обвиняемый избивал сожительницу на людях.

Обвиняемый признал вину в истязаниях на стадии следствия. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в прокуратуру Сузунского района по мере наказания.

Напомним, 23 августа домашний тиран был осуждён за убийство жены при детях.