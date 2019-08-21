Следователи назвали причину падения шкафов на новосибирских школьниц

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Завершено расследование уголовного дела по факту падения шкафов на учеников; одна школьница была травмирована.

В Новосибирске правоохранительные органы установили причину, по которой шкафы упали на учениц школы в Дзержинском районе. Информация появилась на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Как выяснилось, заключившая со школой договор на сборку и поставку шкафов мебельная компания «Калите» поручила выполнить все необходимые работы 45-летнему подрядчику. В августе 2018 года он просверлил 12 дырок в стене школьного кабинета, в которые установил недостаточно длинные крепления, перед этим не прочистив отверстия от шлака и пыли. Также мастер использовал короткие шурупы, на которые и повесил шкафы.

Из-за некачественно проведённой работы 8 октября 2018 года мебель рухнула на пятерых учениц пятого класса, одной из которых пришлось обратиться в больницу с серьёзной травмой.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 8 октября 2018 года Следственный комитет начал проверку по факту падения шкафов на девочек во время урока.