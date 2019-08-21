Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

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Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рожденияРубрика: афиша, общество
28.08.2019 13:49
фото спортивно-оздоровительного комплекса «Армада»
«Армада» приглашает гостей и жителей города ярко проводить лето; в комплексе пройдёт большой и красочный праздник.
В последний день лета спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» отпразднует свой первый день рождения. 31 августа в 19 часов вечера откроются двери для всех желающих весело и ярко провести время.
Гостей на празднике ожидают крутые подарки, незабываемые приключения и увлекательная шоу-программа. На мероприятии даже будет распространяться специальная валюта, которую можно будет обменять на классные призы. Но это ещё не всё: вечером все смогут насладиться грандиозным салютом.
Для детей на площадке установят большой батут, на котором можно будет от души попрыгать. Также ребята создадут поделки в творческой мастерской и покатаются на электромобилях. Для детей постарше приготовлены спортивные локации, автогородок и настоящий скалодром для самых храбрых.
А волшебное шоу мыльных пузырей позволит даже взрослым перенестись в сказку.
Во время праздника гостей ожидают выступления вокальных ансамблей и кавер-групп. Яркие номера покажут барабанщики, тхэквондисты и гимнасты.
Никита Минин
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Лента новостей
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
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Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке
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