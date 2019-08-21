Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

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Водители стали чаще задумываться о покупке заглушек для ремней безопасности; по стране спрос на устройство вырос в три раза.

Новосибирские водители стали чаще обманывать свои автомобили: в городе резко выросла популярность заглушек для ремней безопасности. Информацией поделилась пресс-служба портала «Авито».

«Обманки» для ремней безопасности составляют примерно 6 % от общего числа поисковых запросов новосибирцев.

Данное устройство блокирует звуковой сигнал, который возникает, если пассажир не пристёгнут. Спрос на «обманку» по всей России вырос в три раза, тогда как продавцы стали предлагать в два раза больше таких заглушек. Вместе с тем выросла их средняя стоимость – она равняется 463 рублям.

Напомним, в конце июля в Новосибирске вырос спрос на чемоданы.