Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в Новосибирске

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Спрос на «обманки» для автомобилей вырос в НовосибирскеРубрика: Авто, общество
27.08.2019 15:06
фото с сайта pixabay.com
Водители стали чаще задумываться о покупке заглушек для ремней безопасности; по стране спрос на устройство вырос в три раза.
Новосибирские водители стали чаще обманывать свои автомобили: в городе резко выросла популярность заглушек для ремней безопасности. Информацией поделилась пресс-служба портала «Авито».
«Обманки» для ремней безопасности составляют примерно 6 % от общего числа поисковых запросов новосибирцев.
Данное устройство блокирует звуковой сигнал, который возникает, если пассажир не пристёгнут. Спрос на «обманку» по всей России вырос в три раза, тогда как продавцы стали предлагать в два раза больше таких заглушек. Вместе с тем выросла их средняя стоимость – она равняется 463 рублям.
Напомним, в конце июля в Новосибирске вырос спрос на чемоданы.
Никита Минин
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