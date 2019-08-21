Сварщика и студента из Омска обвиняют в экстремизме

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Перед судом предстанут двое 19-летних жителей Омска; они напали на мужчину, которого выбрали по национальному признаку.

В Омске по обвинению в экстремизме перед судом предстанут двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 19-летний сварщик в январе этого года во время застолья призвал своих знакомых совершить нападение на людей неславянской внешности. Его знакомый, 19-летний учащийся колледжа, оказался слишком восприимчивым к подобным убедительным речам. Вместе они вышли из квартиры и отправились на поиски людей, которые, по их мнению, заслужили избиения. Юноши напали на жителя Омска, нанося ему удары ногами и руками по телу и голове. Также они решили оскорбить пострадавшего, выбирая обидные слова по национальному признаку.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело. Теперь за свой поступок молодым людям придётся ответить в суде.

Напомним, в начале августа жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео.