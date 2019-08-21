Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в Омске

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Три дня взаперти провели годовалый ребёнок и две сестры в ОмскеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 15:48
фото с сайта pixabay.com
Трое детей остались одни в квартире по вине маргинальных родителей; дети не видели взрослых больше двух дней.
На жителей квартиры регулярно жаловались соседи из-за шумного поведения и нарушения тишины, сообщает сайт NGS55. В результате асоциального поведения родителей трое детей остались дома одни – самому младшему год, старшему 14 лет.
Спустя почти три дня спасатели вызволили детей из квартиры. Открывать двери пришлось специальными гидравлическими инструментами. Спасатели сообщают, что состояние детей терпимое.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Известно, что соседи давно знают о проблемах в этой семье и написали заявление в полицию.
Напомним, в июне трое детей застряли на 90-метровом карьере.
Эмиль Фукс
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