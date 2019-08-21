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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Целое село потомков погибшего новосибирца нашли на Алтае

Рубрика: общество

27.08.2019 17:11

Фото из группы «Поисковое движение России» соцсети «ВКонтакте»

Почти что одногодок Новосибирска ушёл на войну в возрасте 47 лет; спустя 74 года после гибели красноармейца у него появилось 52 потомка. 

Жители алтайского аула Кызылту почтили память прадеда Касена Искиндирова, погибшего в боях Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 августа, группа «Поисковое движение России» соцсети «ВКонтакте» сообщила об итогах поисковой операции.

Волонтёры смогли разыскать погибшего и установить родственников только 74 года спустя. В этом помогли жительница Харькова Зоя Калмыкова и родные сибирского воина. По данным биографии, Касен Искиндирович Искиндиров родился в 1895 году в Новосибирской области.

Мужчина был призван Коченёвским РВК в феврале 1942 года. Участвовал в боях на Карельском фронте, с февраля 1943-го – под Харьковом. Был ранен в бою и умер от ран в госпитале. Похоронен в братской могиле в селе Яковенково (Балаклейский район Харьковской области Украины). 

Зоя Калмыкова из Харькова передала землю с места захоронения красноармейца Касена Искиндирова, а волонтёры привезли символическую частицу памяти в алтайский аул, где давно живут российские казахи. Торжественный митинг собрал несколько десятков человек – здесь присутствовала дочь Касена Искиндировича, его внуки, правнуки и праправнуки, многочисленные родственники, а также жители Кызылту.

Всего у погибшего красноармейца осталось 11 внуков, 27 правнуков и 24 праправнука, которые живут сейчас в Омской и Новосибирской области, Алтайском крае и Павлодарской области Республики Казахстан. 

Напомним, 21 августа Герой Советского Союза Александр Анцупов умер в Новосибирске.

Никита Манько

Теги: поиски пропавших семьи ВОВ память

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Грузовик перевернулся на бок после столкновения с «Тойотой» под Бердском

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Опасные для экологии автобусы нашли в Новосибирске

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

По поручению губернатора новое поликлиническое отделение открыли в Новосибирске

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Два бомбардировщика Ту-2 прибыли в Новосибирск для реставрации

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Бесплатную реабилитацию предлагают пройти детям с ДЦП в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Известный парапланерист разбился в Алтайском крае

вчера 16:16 Хроника 0 Коммент.

Следователи назвали причину падения шкафов на новосибирских школьниц

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Водитель мопеда погиб под Howo в Новосибирске

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

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Фонды кандидатов в мэры: Козодой собрал немного денег, Проничев потратился перед уходом

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

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Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

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вчера 14:23 Общество 0 Коммент.

Коровий рог, духи и кирпич: рыбаки раскрыли секреты необычных приманок

вчера 14:14 Общество 0 Коммент.

В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

вчера 13:21 Бизнес 0 Коммент.

Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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