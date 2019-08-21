Целое село потомков погибшего новосибирца нашли на Алтае

Фото из группы «Поисковое движение России» соцсети «ВКонтакте»

Почти что одногодок Новосибирска ушёл на войну в возрасте 47 лет; спустя 74 года после гибели красноармейца у него появилось 52 потомка.

Жители алтайского аула Кызылту почтили память прадеда Касена Искиндирова, погибшего в боях Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 августа, группа «Поисковое движение России» соцсети «ВКонтакте» сообщила об итогах поисковой операции.

Волонтёры смогли разыскать погибшего и установить родственников только 74 года спустя. В этом помогли жительница Харькова Зоя Калмыкова и родные сибирского воина. По данным биографии, Касен Искиндирович Искиндиров родился в 1895 году в Новосибирской области.

Мужчина был призван Коченёвским РВК в феврале 1942 года. Участвовал в боях на Карельском фронте, с февраля 1943-го – под Харьковом. Был ранен в бою и умер от ран в госпитале. Похоронен в братской могиле в селе Яковенково (Балаклейский район Харьковской области Украины).

Зоя Калмыкова из Харькова передала землю с места захоронения красноармейца Касена Искиндирова, а волонтёры привезли символическую частицу памяти в алтайский аул, где давно живут российские казахи. Торжественный митинг собрал несколько десятков человек – здесь присутствовала дочь Касена Искиндировича, его внуки, правнуки и праправнуки, многочисленные родственники, а также жители Кызылту.

Всего у погибшего красноармейца осталось 11 внуков, 27 правнуков и 24 праправнука, которые живут сейчас в Омской и Новосибирской области, Алтайском крае и Павлодарской области Республики Казахстан.

Напомним, 21 августа Герой Советского Союза Александр Анцупов умер в Новосибирске.