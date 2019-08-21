Убийство 26-летней давности раскрыли в Красноярском крае

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Во дворе одного из частных домов обнаружили человеческие останки; оказалось, что женщину 26 лет назад убил супруг.

Летом 1993 года мужчина убил свою супругу и закопал тело во дворе, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю. Спустя несколько дней вместе с тремя детьми мужчина переехал в Вологодскую область, а женщина долгое время числилась пропавшей без вести.

Спустя 26 лет при помощи молекулярно-генетической экспертизы стало известно, что останки принадлежат пропавшей женщине. 60-летнего мужчину вскоре нашли полицейские – тот сразу сознался в совершенном преступлении.

Выяснилось, что супруга убийцы злоупотребляла алкоголем, и однажды он увидел, как дети бегают по улице без присмотра голодными и неопрятными. Завязалась ссора, в ходе которой мужчина убил жену и спрятал останки в саду. Сейчас продолжается расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в августе житель Югры вывез в лес и убил бывшую супругу.