Убийство 26-летней давности раскрыли в Красноярском крае

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Убийство 26-летней давности раскрыли в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 14:38
фото с сайта pixabay.com
Во дворе одного из частных домов обнаружили человеческие останки; оказалось, что женщину 26 лет назад убил супруг.
Летом 1993 года мужчина убил свою супругу и закопал тело во дворе, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю. Спустя несколько дней вместе с тремя детьми мужчина переехал в Вологодскую область, а женщина долгое время числилась пропавшей без вести.
Спустя 26 лет при помощи молекулярно-генетической экспертизы стало известно, что останки принадлежат пропавшей женщине. 60-летнего мужчину вскоре нашли полицейские – тот сразу сознался в совершенном преступлении.
Выяснилось, что супруга убийцы злоупотребляла алкоголем, и однажды он увидел, как дети бегают по улице без присмотра голодными и неопрятными. Завязалась ссора, в ходе которой мужчина убил жену и спрятал останки в саду. Сейчас продолжается расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в августе житель Югры вывез в лес и убил бывшую супругу.
Эмиль Фукс
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