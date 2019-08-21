Убил жену за неправильное воспитание дочери житель Кемерова

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Мужчина зарезал свою супругу за то, что она неправильно воспитывала дочь; это произошло на глазах у двоих детей.

35-летний житель города Тайги признан виновным в убийстве супруги, сообщает СК РФ по Кемеровской области. Мужчина сделал это потому, что жена якобы плохо воспитывала их детей.

Во время очередного застолья женщина начала ругать восьмилетнюю дочь за то, что она не читает книги. Мужчина попытался защитить девочку и в ходе ссоры ударил супругу ножом в живот. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Убийство произошло на глазах у двух дочерей, которые сразу рассказали соседям о происшествии. Мужчина попытался скрыться, однако в тот же день написал явку с повинной. Убийце дали 10 лет колонии строгого режима.

Напомним, в январе новосибирец убил свою жену на глазах у пятилетнего сына.