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Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

Рубрика: общество

27.08.2019 11:45

фото с сайта pixabay.com

В ходе длительных экспериментов эксперты выяснили, какая пища чаще всего вызывает онкологические заболевания.

Американские ученые выяснили, что жаренная на растительном масле пища влияет на развитие рака. Информацией поделилось издание «Известия» со ссылкой на исследования Массачусетского университета в Амхерсте.

После проведения экспериментов на мышах специалисты пришли к выводу, что такая еда приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровотоке. Более того, жареная пища может вызвать воспаление толстой кишки. Отмечается, что у животных, у которых диагностировали онкологическое заболевание, после употребления в пищу жареных продуктов опухоль выросла в два раза. 

В связи с этим учёные рекомендуют людям, которые страдают проблемами с кишечником, не налегать на жареную еду.

Напомним, 26 августа стало известно, что лабрадор помог выявить рак у сотен людей.

Никита Минин

Теги: рак онкология

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Серийный грабитель из Иркутска сядет в тюрьму на 13 лет

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет

сегодня 12:17 Общество 1 Коммент.

Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

сегодня 11:45 Общество 0 Коммент.

Более 900 миллионов рублей в Новосибирской области направят на поддержку спортивных команд

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Самые большие зарплаты августа назвали в Новосибирске

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Жильцам аварийного дома в Оби снимут квартиры за счёт бюджета

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

сегодня 09:07 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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