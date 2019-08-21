Учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака

фото с сайта pixabay.com

В ходе длительных экспериментов эксперты выяснили, какая пища чаще всего вызывает онкологические заболевания.

Американские ученые выяснили, что жаренная на растительном масле пища влияет на развитие рака. Информацией поделилось издание «Известия» со ссылкой на исследования Массачусетского университета в Амхерсте.

После проведения экспериментов на мышах специалисты пришли к выводу, что такая еда приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровотоке. Более того, жареная пища может вызвать воспаление толстой кишки. Отмечается, что у животных, у которых диагностировали онкологическое заболевание, после употребления в пищу жареных продуктов опухоль выросла в два раза.

В связи с этим учёные рекомендуют людям, которые страдают проблемами с кишечником, не налегать на жареную еду.

Напомним, 26 августа стало известно, что лабрадор помог выявить рак у сотен людей.