Лента новостейПредложить новость
Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет
«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы
Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске
Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь
Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»Рубрика: бизнес, афиша
27.08.2019 13:21
Фото с сайта mango-office.ru
19 сентября 2019 года в ЦКИО «Победа» (улица Ленина, 7) пройдёт бесплатная конференция «Жадность в Новосибирске» для владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отдела продаж и маркетологов. Организатор мероприятия – оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком».
Участников ждет обширная программа. Приглашённые спикеры расскажут, в какую рекламу стоит вкладывать деньги, как работать с клиентами в CRM, что такое омниканальность, чего ждать от SMM-маркетинга и стоит ли запускать email-рассылки, а также как трансформировать компанию и избавиться от множества уровней организационной иерархии.
Все эксперты – работающие практики реальных компаний. Они поделятся кейсами, расскажут, с какими проблемами сталкивались и как их решали.
Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.
Время: с 10:00 до 16:00.
Место проведения: город Новосибирск, ЦКИО «Победа», улица Ленина, 7 Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Семьи выселяемых бывших военных в Новосибирске вновь выйдут на пикет
«Хочешь сосну?»: реклама с непристойным предложением вернулась на новосибирские трассы
Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске
Погода в Новосибирске 27 августа: на смену солнцу может прийти дождь
Видео: капуцин-охотник полакомился воробьём в Новосибирском зоопарке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Посмотри на это иначе
AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...
Будущее уже наступило, а человек живёт в прошлом и прошлым
Всё, что вы хотели знать про TEDxNovosibirsk и ч...
Two Siberians: мешок эффектов
Сибирскость и глобальность в музыке дуэта из Ирк...
Новости по теме
Популярное