В сентябре состоится конференция «Жадность в Новосибирске»

Фото с сайта mango-office.ru

19 сентября 2019 года в ЦКИО «Победа» (улица Ленина, 7) пройдёт бесплатная конференция «Жадность в Новосибирске» для владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отдела продаж и маркетологов. Организатор мероприятия – оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком».

Участников ждет обширная программа. Приглашённые спикеры расскажут, в какую рекламу стоит вкладывать деньги, как работать с клиентами в CRM, что такое омниканальность, чего ждать от SMM-маркетинга и стоит ли запускать email-рассылки, а также как трансформировать компанию и избавиться от множества уровней организационной иерархии.

Все эксперты – работающие практики реальных компаний. Они поделятся кейсами, расскажут, с какими проблемами сталкивались и как их решали.

Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.

Время: с 10:00 до 16:00.

Место проведения: город Новосибирск, ЦКИО «Победа», улица Ленина, 7 Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.