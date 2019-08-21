Водитель мопеда погиб под Howo в Новосибирске

фото ГИБДД по городу Новосибирску

ДТП случилось в Первомайском районе; водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники ДПС устанавливают личность водителя мопеда, который сегодня в 14:30 погиб в аварии с грузовиком Howo.

«Оба водителя двигались в попутном направлении по улице Первомайской со стороны Марии Ульяновой в сторону Эйхе. В пути следования произошло столкновение с мопедом, который двигался в том же направлении. Водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы, несовместимые с жизнью», – сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, минувшей ночью водитель сбил двух пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП.