Водитель мопеда погиб под Howo в Новосибирске

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Водитель мопеда погиб под Howo в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 15:57
фото ГИБДД по городу Новосибирску
ДТП случилось в Первомайском районе; водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмы.
Сотрудники ДПС устанавливают личность водителя мопеда, который сегодня в 14:30 погиб в аварии с грузовиком Howo.
«Оба водителя двигались в попутном направлении по улице Первомайской со стороны Марии Ульяновой в сторону Эйхе. В пути следования произошло столкновение с мопедом, который двигался в том же направлении. Водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы, несовместимые с жизнью», – сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, минувшей ночью водитель сбил двух пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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