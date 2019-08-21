Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

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Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
27.08.2019 09:07
Фото Владислав Савченков
В ночь на 27 августа в Новосибирске водитель автомобиля сбил двух пешеходов, а затем покинул место ДТП пешком; ГИБДД ведёт розыск подозреваемого и очевидцев события.
На улице 1-й Чулымской в Новосибирске произошло ДТП. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.
«Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" совершил наезд на двух пешеходов, стоящих у киоска на улице 1-й Чулымской напротив микрорайона "Ясный берег". После этого машина врезалась в киоск», – рассказал Владислав Савченков.
Он уточнил, что ДТП произошло в 01:40. 29-летнего молодого человека доставили в больницу с переломом ноги, а его сверстницу с ушибом голеностопа после осмотра врачей отпустили домой.
В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут водителя, покинувшего место ДТП пешком, а также очевидцев события.
Напомним, 25 августа в ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина.
Анатолий Якимов
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