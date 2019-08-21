Водитель сбил пешеходов, протаранил киоск и ушёл с места ДТП в Новосибирске

Фото Владислав Савченков

В ночь на 27 августа в Новосибирске водитель автомобиля сбил двух пешеходов, а затем покинул место ДТП пешком; ГИБДД ведёт розыск подозреваемого и очевидцев события.

На улице 1-й Чулымской в Новосибирске произошло ДТП. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.

«Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" совершил наезд на двух пешеходов, стоящих у киоска на улице 1-й Чулымской напротив микрорайона "Ясный берег". После этого машина врезалась в киоск», – рассказал Владислав Савченков.

Он уточнил, что ДТП произошло в 01:40. 29-летнего молодого человека доставили в больницу с переломом ноги, а его сверстницу с ушибом голеностопа после осмотра врачей отпустили домой.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут водителя, покинувшего место ДТП пешком, а также очевидцев события.

Напомним, 25 августа в ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина.