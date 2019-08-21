Юлька с пулькой: кошка смогла родить котят после ранения из травматического пистолета

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Юлька с пулькой: кошка смогла родить котят после ранения из травматического пистолетаРубрика: общество, проиcшествия
27.08.2019 10:01
фото группы «Животные Новосибирска в добрые руки» в социальной сети «ВКонтакте»
Кошка с пулей в животе смогла забеременеть и родить здоровых котят; теперь она ищет новый дом.
В Новосибирске кошка Юлька, которую можно назвать героиней, ищет себе нового владельца. Информация об этом появилась в группе «Животные Новосибирска в добрые руки» в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас Юльке всего два года, но за свою жизнь она уже столкнулась со множеством испытаний. Когда она оказалась на улице, человек выстрелил в кошку из травматического пистолета. Однако это не помешало ей забеременеть и родить котят. Пулю вытащили из живота Юльки при стерилизации, после того как её забрали в приют.
«Она тихая, скромная, миролюбивая и спокойная. Теперь уже обычная кошка ищет хороший дом», – так описывают кошку-героиню в сообщении.
Напомним, мы 26 августа стало известно, что «котёнку-циклопу» ищут хозяина в Новосибирске.
Никита Минин
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