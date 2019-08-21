Жерар Депардье сыграет Брежнева после съёмок в Новосибирске

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Сыгравший Сталина знаменитый актёр примерит роль Брежнева; параллельно Первый канал обещал выпустить фильм о Новосибирске с Жераром Депардье.

Известный французский актёр Жерар Депардье с российским гражданством и новосибирской пропиской вновь примерит роль советского диктатора. Актёр сыграет генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в фильме «Лицо человека», сообщила сегодня «Российская газета».

Историческая драма будет посвящена событиям пражской весны 1968 года в Чехословакии, режиссёром выступил хорватский постановщик Лордан Зафранович. Продюсеры заявили, что уже подписали контракт с Депардье, старт съёмок запланирован на 2021 год. Фильм выйдет на экраны в 2022 году, к столетию главы компартии Чехословакии Александра Дубчека.

После переезда в Новосибирск представители актёра сообщали изданию Daily Storm, что актёр планирует сняться в документальном фильме Первого канала о Новосибирске.

Напомним, в июне новосибирская налоговая заблокировала счета Депардье, а в январе его разыскивали судебные приставы.