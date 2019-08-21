Жильцам аварийного дома в Оби снимут квартиры за счёт бюджета

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Экспертиза озвучила предварительные результаты обследования разрушающегося дома № 110 в Военном городке Оби; ситуация признана чрезвычайной.

В городе Оби решено полностью расселить дом № 110 на улице Военный городок. Сиб.фм ранее писал, что строение пошло трещинами после начала строительства на соседнем участке детского сада. Накануне глава администрации Оби встретился с жильцами и сообщил людям, что экспертиза дала предварительное заключение: состояние дома признано ЧС муниципального значения. Это значит, что жить в доме нельзя. Всех жителей будут расселять. До того момента, когда будут выделены средства на приобретение жилья, бюджет Оби берёт на себя обязательства по оплате аренды жилья для жильцов дома № 110, которым не хватит места в манёвренном фонде города.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Оби начинается от 10 тысяч рублей в месяц.

Напомним, накануне жители Оби потребовали остановить строительство детского сада на месте естественного испарителя.