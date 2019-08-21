Анна Терешкова опубликовала видео своих песни и танца со свадьбы дочери

скриншот и видео со страницы Анны Терешковой в социальной сети Facebook

Начальник департамента культуры и молодёжной политики Новосибирска на свадьбе дочери спела песню о себе; Анна Терешкова назвала себя политиком.

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова выдала замуж дочь. На свадебной церемонии Анна Васильевна не сидела в сторонке, а как всегда оказалась в центре внимания. На своей странице в социальной сети Facebook она выложила видео своего выступления.

«Поздравили дочь со Свадьбой! (Все равно кто-нибудь выложит)», – написала Анна Терешкова в аннотации к видео (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

На кадрах запечатлено выступление Анны Терешковой перед гостями. На сцене она появляется в сопровождении группы танцоров и всё время исполнения песни двигается вместе с ними. Поздравила Анна Васильевна дочку песней про себя.

«Моё богатство – я жена и мать,

Я женщина и я политик.

И всё непросто в суете сует,

Любовь спасает нас порой нежданно,

Хочу дарить вам этот добрый свет,

я – человек, я – Терешкова Анна!» – спела Анна Васильевна.

Подписчики Терешковой отметили, что она прекрасно исполнила композицию, и поздравили руководителя департамента культуры, которая называет себя политиком, с днём свадьбы дочери.

Напомним, 22 августа главная по культуре Анна Терешкова отметила юбилей.