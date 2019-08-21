Дима Билан обнажился ради тушения пожаров в Сибири

фото Димы Билана из Instagram

Известный российский певец выступил на «Новой волне»; экстравагантный номер был посвящён проблеме лесных пожаров.

Популярный исполнитель Дима Билан посвятил своё выступление на «Новой волне» проблеме горящих лесов в Сибири. Об этом певец рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Во время исполнения песни «Я тебя отвоюю» огромные экраны позади Билана показывали лес в огне. В середине выступления певец расстегнул рубашку и продемонстрировал обнажённый торс, на котором были изображены деревья, объятые пламенем. Когда Дима Билан исполнил кульминационную часть песни, пожар на экранах потух.

«Спасибо художнику, которая написала на моём теле горящий лес, потому как тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе», – написал певец в своём Instagram, отметив, что идея боди-арта принадлежит ему.

Похвалить исполнителя уже успел Филипп Киркоров: он оставил комментарий под постом, в котором признался, что выступление растрогало его до слёз.

Позже Дима Билан пообещал фанатам, что ещё не раз затронет проблему горящих лесов Сибири в своём творчестве.

Напомним, в конце июля Сергей Зверев потребовал потушить пожары в Сибири.