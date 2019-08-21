ФК «Новосибирск» прервал победную серию омского «Иртыша»

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Новосибирская команда вничью завершила матч с лидером чемпионата; соперники встретятся на поле ещё раз уже через неделю

Матч 5 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ между лидером турнира омским «Иртышом» и ФК «Новосибирск» завершился боевой ничьей. Игра проходила в Омске в среду, 28 августа.

В первом тайме соперники обменялись голами. Счет на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Андрей Разборов. На исходе получаса игры гости получили право на пенальти, который реализовал Роман Беляев. Примечательно, что именно эти два игрока сейчас ведут борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. Для обоих забитые голы стали четвертыми с начала чемпионата.

Во втором тайме зрители забитых голов не увидели. Финальный свисток зафиксировал счет 1-1.

После удачной серии из четырёх побед «Иртыш» впервые потерял очки в этом сезоне. Несмотря на это омичи, сохраняют лидерство в таблице. Группа преследователей, состоящая из трёх команд, в числе которых и ФК «Новосибирск», на данный момент отстаёт на шесть очков.

Разрыв может сократиться уже в следующем туре. 6 сентября команды сыграют в Новосибирске на стадионе «Спартак».

Напомним, в начале августа футболистов ФК «Новосибирск» отправили в колонию.