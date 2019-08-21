ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

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ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матчаРубрика: общество, спорт
28.08.2019 12:51
Фото со страницы ФК "Новосибирск" социальной сети "ВКонтакте"
После воскресной победы над барнаульским «Динамо» новосибирцы сегодня играют в Омске с лидером первенства — местным «Иртышом»; болельщики рассчитывают, что команда получит три очка.
Новосибирские футболисты сегодня будут играть с «Иртышом» из Омска, который на сегодня занимает первое место в турнирой таблицы и на 6 очков опережают ближайших соперников.
Как сообщили в ФК «Новосибирск», игра будет проходить на омском манеже «Красная звезда». Начало в 20:00 по новосибирскому времени.
Как рассказал Сиб.фм пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев, прямая трансляция матча будет организована принимающей стороной. Болельщики смогут увидеть игру на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Футболисты настроены только на победу. Разница в очках между нашим и омским клубом – 6 очков. И чтобы стать лидером первенства, нам нужно две победы с «Иртышом», — рассказал Дмитрий Кондратьев.
Он также напомнил, что 6 сентября ФК «Новосибирск» будет принимать омскую команду на своём поле.
Напомним, 25 августа ФК «Новосибирск» на выезде обыграл барнаульское «Динамо».
Анатолий Якимов
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